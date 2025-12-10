Haberler

Adıyaman Sulama Birliği'nde Usulsüzlük İddiaları...

Güncelleme:
Adıyaman Sulama Birliği'nde eski çalışanlar ve muhtarlar, su dağıtım sürecinin usule aykırı yürütüldüğünü öne sürdü. Birlik Başkanı ise iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Sulama Birliği'nin bazı eski çalışanları ile bölgedeki işletme sahipleri ve muhtarlar, birlikte "para toplama süreçlerinin usule aykırı yürütüldüğü" iddiasında bulundu. Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz ise iddiaların asılsız olduğunu ifade etti ve birliğin tüm faaliyetlerinin DSİ ve Sayıştay denetime tabi olduğuna dikkati çekti.

Sulama Birliği'nde uzun yıllar tahsildarlık yapan ve daha sonra işten çıkarılan Bekir Türlü, yaptığı açıklamada, "sulama işçilerinin çiftçiden elden para topladığını gördüğünü" iddia etti.

Türlü, şunları kaydetti:

"Bunun usule aykırı olduğunu ifade ederek, fatura kesilmesi gerektiğini söyledim. Ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Çiftçi daha sonra belge talep ettiğinde ortada hiçbir kayıt bulunmuyordu. Birlik binasında 2023 yılı ve öncesine ait muhasebe kayıtlarının dışarıda yakıldığını gördük. Olayı 6 kişi birlikte tespit ettik ve tutanak tuttuk. Bu tutanaktan kısa süre sonra hepimizin iş akdi feshedildi."

Muhtarlar: "Su dağıtım sistemi bozuldu, ova kurudu"

Muhtarlar ise bölgede su dağıtımının geçmiş yıllara kıyasla sorunlu hale geldiğini anlattı.

Çamuşçu Köyü Muhtarı Bayram Özdemir, bölgenin sulama kapasitesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatarak, "İki dönemdir muhtarım. Bu dönemde sulama hizmeti önceki yıllara göre oldukça aksadı. Kanallar uzun süre bakımsız kaldı. Ovada ciddi kurumalar oluştu. Başkanla bir araya gelme imkanı bulamadık, kendisi sahada görülmedi" dedi.

Çakırhüyük Yeşilova Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım ise kendisine su verileceğinin söylendiğini bildirerek, "Ancak bekçilere sorduğumda böyle bir talimat gelmediğini öğrendim. Kendi imkanlarımla sulama yapmak zorunda kaldım. İkinci ve üçüncü sulama için de söz verildi ama gerçekleşmedi" diye konuştu.

Köprübaşı Mahalle Muhtarı Beyhan Çiğdem ise üreticilerin mağduriyetlerine tanık olduğunu belirterek, "72 bin dönümlük ovada sulama düzeni ciddi şekilde aksadı. Çiftçi üretemez hale geldi" dedi.

Ovadaki en büyük işletmelerden birini yöneten Latif Karabudak ise kuyusuyla sulama yaptığı alanlardan dahi tahsilat talep edildiğini öne sürerek, buna ilişkin şikayette bulunduğunu anlattı.

"İsim verilerek su dağıtılması istendi"

İşten çıkarılan su teknisyeni Abuzer Yıldız, "Bize telefonla belirli isimler söylenerek su verilmesi talimatları geliyordu. Bu, adil bir dağıtım değildi. Ayrıca elden para toplatıldı. Faturaların gelmediğini görüyorduk. Depremde evim ağır hasar aldı, ailemle enkaz altında kaldım, buna rağmen çalışmaya devam ettim. İtiraz edince görevime son verildi" iddiasında bulundu.

Birlik Başkanı Eryılmaz: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz ise iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yazılı açıklama yaptı.

Tüm tahsilatların resmi sistem üzerinden yapıldığını, saha personelinin tuttuğu geçici bildirimlerin sisteme işlendiğini bildiren Eryılmaz, arşiv taşıma sürecinde imha edilen boş klasörlerin yanlış yorumlandığını belirtti.

Tüm dağıtımın DSİ'nin teknik takvimi ve debi ölçümlerine göre yapıldığını ifade eden Eryılmaz, iddiaların aksine personelin disiplin süreçleri kapsamında işten çıkarıldığını savundu. Deprem sonrası işten çıkarma yasağının ihlal edilmediğini bildiren Eryılmaz, Sulama Birliklerinin mevzuatının farklı olduğunu aktardı.

"Çiftçilerden yüksek ücret talep edildiği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydeden Eryılmaz, DSİ tarafından belirlendiğine dikkati çekti.

Ovadaki verim kaybının sulama birliğine bağlanamayacağını, bunda iklim ve maliyet faktörlerinin etkili olduğunu aktaran Eryılmaz, birliğin tüm faaliyetlerinin DSİ ve Sayıştay denetime tabi olduğuna işaret etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
