Adıyaman Müftüsü Üç Ayların Önemini Anlattı

Adıyaman Müftüsü Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Üç Ayların Müslümanlar için bir fırsat olduğunu, bol bol dua edip, tövbe edilmesi gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Müftüsü Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının mübarek aylar olduğunu ve bu ayları daha fazla dua, daha fazla ibadetle geçirmemiz gerektiğini belirtti.

Bizleri Mübarek Üç Aylara kavuşturduğu için Cenap'ı Allah'a hamd edilmesi gerektiğini aktaran Müftü Haliloğlu, "Müslümanlar olarak bizim medeniyetimizde Üç Aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ayrı bir önemi vardır. Ramazan Ayı, ibadet ayı, bereket ayı, rahmet ayıdır ve her türlü güzelliği barındıran bir aydır. Ramazan Ayı öncesi Recep ve Şaban ayları da Ramazan ayı için hazırlık mahiyetindedir. İnsan ruh ve bedenden ile bir araya gelen varlıktır. İdeal bir insan, ideal bir Müslüman maddesiyle, manasılı, dünyasıyla ahiretini, ruhuyla bedenini dengede tutandır. Ramazan öncesi olan Şaban ve Recep aylarında idrak edeceğimiz Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Daha sonra Recep ayının 27.gecesinde idrak edeceğimiz Miraç Kandili ve Şaban ayının 15.gecesi idrak edeceğimiz Berat Kandili son derece önemlidir. Bunlar bir manada diğer zamanlarda çoğu kere maddiyatımız lehine seyreden, dünyamız lehine seyreden hayatımızın ibresini dünya ahiret, madde, mana, ruh, beden dengemizi koruyabilmemiz için bizlere verilen fırsatlardır. Bir uyarıdır, Ramazan ayı öncesi bir silkelenmedir, bir toparlanmadır. Böylece tövbe zamanıdır, günahlardan arınma zamanıdır. Pek çok mükafatı olacağını Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içerisinde barındıran Ramazan Ayı öncesinde bizim arınmamız, bir manadan manevi şarj olmamız için bir fırsat ayı olan bu Ramazan ayı öncesindeki Recep ve Şaban ayları manevi mevsimlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN