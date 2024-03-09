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Adıyaman Koru köyünde taş ocağına tepki

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Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağına köylüler tepki gösterdi. Taş ocağının doğaya zarar vereceğini savunan köylüler, ocağın yapılacağı yerde toplanarak protesto etti.

Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağına vatandaşlar tepki gösterdi.

Adıyaman'ın koru köyü Bağtepe mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan taş ocağının doğaya zarar vereceğini savunun köylüler taş ocağının yapılacağı yerde toplandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, köylü vatandaşlar ateş yakarak beklemeye başladı. Köylüler, taş ocağının yaklaşık 20 hektarlık bir alanı kaplayacağını belirterek, dağ keçilerinin yoğun olduğu bölgede doğanın tahrip olacağını iddia etti.

Basın açıklaması yapan Emin Öksüz, taş ocağının açılmasıyla bağ ve bahçelerinin zarar göreceğini, ocağın su kaynağına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğunu ve suyunda kirleneceğini vurguladı.

Öksüz, "Biz buraya taşkınlık yapmak için gelmedik. Hepimiz kardeşiz. Tek gayemiz, taş ocağının başka bölgede açılmasıdır. Doğanın tüm dengesi bozulacak. Yetkililerden sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Hasari Öksüz, köylü vatandaşların su kaynağının zarar görmesi ve doğanın bozulacak olmasından dolayı toplandığını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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