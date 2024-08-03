Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Detayları Açıklandı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin teknik hazırlıkları, tasarım süreci ve mimari detaylarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, Adıyaman'ın kalbi olan eski kent merkezinin ve çevresinin kentin mirasında esinlenerek modern bir biçimde yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan bu projede sadece yeni bir meydan planı yapılmadığını kentsel donatılar, bölgedeki ticari faaliyetin canlandırıldığı mimari bir anlayış, kent parkları ve sosyal tesisler ile desteklenen geniş ofis alanlarına da yer verilerek bütüncül bir kent merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Vali Osman Varol, "Bu proje konusunda tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra vatandaşımıza gerekli her türlü bilgilendirmenin yapılacağı defaatle belirtildiği halde, kamuoyunda sürekli olarak vatandaşımızı huzursuzluğa itecek tarzda yorum ve görüşlerin sirkülasyona girdiği üzüntüyle görülmektedir. Bu nedenle kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme projesi hakkında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un da daha önce açık bir biçimde belirttiği bazı konuları vatandaşlarımızla paylaşma gereği hissedilmiştir" dedi.

Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesinin 4 etap şeklinde uygulanacağını vurgulayan Vali Osman Varol, "Öncelikle proje 4 etap halinde planlanmış olup, tek bir seferde gerçekleştirilecek bir proje değildir. Başlangıçta, Atatürk Bulvarına cepheli olan birinci etap ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sonrasında, vatandaşlarımızın talep ve onayları doğrultusunda diğer etaplara geçilmesine karar verilecek. Proje alanında mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımızın tüm hakları muhafaza edilecektir. Mevcut mülkiyetlerinin konumlarına en uygun ve kıymet açısından eşdeğer bağımsız bölümler teslim edilecektir. Herhangi bir etapla ilgili teknik çalışma tamamlandığında tüm malikler ve ilgililerle detaylı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek, kendilerine sağlanacak bağımsız bölümler bildirilecek, mali konular ve kendilerinin merak ettiği tüm hususlar cevaplandırılacak sonrasında yine buradaki ilgililerin uygun bulması ve onayıyla ancak çalışmalara başlanacaktır. Bölgedeki maliklerin ve hak sahiplerinin salt çoğunluğunun onayının yeterli olmasına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un talimatları ile nitelikli yüksek oranlı bir çoğunluğun onayıyla proje etapları hayata geçebilecektir. Etaplar halinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların devam ettiği süre içerisinde bu bölgede yer alan ve faaliyetlerini sürdürmekte olan esnaflarımız için yine çok yakın ve merkezi bir bölgede geçici faaliyet alanları oluşturularak inşaat süresince bu bölgedeki esnaflarımıza tahsisleri sağlanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN