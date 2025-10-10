Adıyaman İndere Bölgesi'nde Yeni Aile Sağlığı Merkezleri İnşa Ediliyor

Adıyaman'ın İndere Bölgesi'nde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla sağlık merkezi yapılıyor.

İndere Bölgesi'nde planlanan yatırımlar kapsamında her birinde 5 hekimin görev yapacağı 3 yeni aile sağlığı merkezinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Modern altyapı, güçlü sağlık kadrosu ve erişilebilir hizmet anlayışıyla bölge halkına daha nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmak için çalışma yapılıyor.

Bölge halkına en iyi hizmeti en üst seviyede sunmak için yatırımları yakından takip ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına İndere Bölgesi'nde başlattığımız yatırımlar, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir adımdır. Her biri 5 hekim kapasiteli 3 yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam etmektedir. Bu merkezler yalnızca betonarme yapılar değil, vatandaşlarımızın sağlığına açılan kapılardır. 'Sağlık Temelden Başlar' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, 'Sağlık İçin Bir Tuğla Daha' diyerek gece gündüz sahadayız. Modern donanım, güçlü kadro ve erişilebilir hizmet ilkesiyle İndere'de sağlık hizmetlerinin kalitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu yatırımlar, sadece bugünün değil, yarının da sağlık güvencesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN