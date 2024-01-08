Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okullarının bahçelerine kilitli taş döşendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okulların bahçelerine kilitli taş döşendi.

Sincik ilçesine bağlı Çam, Pınarbaşı ve Çamdere köy okullarında okuyan öğrencilerin, okul bahçelerinde daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri amacıyla fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapıldı.

Sincik Kaymakamlığı tarafından, yağışlı günlerde oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanılabilecek alanlarının kısıtlı olması, yaz aylarında oluşan tozdan etkilenmemesi ve görüntü kirliliğine yol açan okul bahçeleri kilitli parke taşı ile döşenerek daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. - ADIYAMAN