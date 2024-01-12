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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evleri temizleniyor. VEFA Programı kapsamında, Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri evleri temizliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evleri temizleniyor.

VEFA Programı kapsamında, Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri evleri temizliyor. Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların yönelik evde bakım ve temizlik hizmetleri yapılıyor.

Vatandaşlar, VEFA programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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