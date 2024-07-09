Kavurucu yaz sıcağının yaşandığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran yağmur, vatandaşı hem şaşırttı hem de bir nebze olsun serinletti. Yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan yağmur, hem sevindirtti hem de serinletti. Yazın gelmesiyle termometrelerin 40 dereciyi gösterdiği Gölbaşı ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaşlar, yağmurdan önce sıcaktan bunaldıklarını, yağmur yağdıktan sonra serinlediklerini belirtti. Kısa bir süre yağan yağmur yağışının hemen ardından ilçede bulunan bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. - ADIYAMAN