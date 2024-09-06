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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 46 çiftçiye akülü budama makinesi desteği sağladı

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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Modern Tekniklerle Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 46 çiftçiye akülü budama makinesi desteği sağladı. Ayrıca çiftçilere zeytin ve fıstık yetiştiriciliği konularında eğitim verildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 46 çiftçiye akülü budama makinesi desteğinde bulundu.

Adıyaman'da Modern Tekniklerle Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 6 adet örnek kapama bahçesi kurulurken bu tesislerde çapa motoru, basınçlı sulama sistemi, ilaçlama makinesi, meyve fidanları ve örnek bir tesiste bulunması gereken asgari malzemeler tedarik edildi. Ayrıca zeytin ve fıstık yetiştiriciliği konularında çiftçilere eğitim verildi.

Eğitime katılan 46 çiftçiye akülü budama makası teslim edildi. Toplam maliyeti 555 bin 556 TL olan projenin 500 bin TL'si GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklendi. İl Müdürü Nurettin Kıyas tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve hibe törenine GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Genel Koordinatör Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan iştirak etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Ekonomi Zeytin Güncel Yerel Tarım

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