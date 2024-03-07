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Adıyaman İl Müftüsü Ramazan Ayı Hazırlıklarını Açıkladı

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Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayı öncesinde yapılan çalışmaları ve hazırlıkları açıkladı. Müftülük olarak birçok etkinlik ve ibadet programı düzenleyeceklerini belirten Haliloğlu, Ramazan Ayının huzur içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayına sayılı günler kala açıklamalarda bulundu.

Ramazan Ayının Adıyaman'da dolu dolu geçeceğini ve müftülük olarak bir çok çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, " İnşallah 10 Mart Pazar akşamı ilk teravih namazımızı kılıp 11 Mart Pazartesi günü de inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan Ayı biz Müslümanlar için rahmet ayı bereket ayı, marifet ayı her türlü güzelliğin yaşandığı bir aydır. Bizlerde Müslümanlar olarak Ramazan Ayı için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Depremden bir yıl sonra geçireceğimiz bu Ramazan'ı mateten ve manen çeşitli kazanımlarla ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Ayı bereket ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı bütün bunlarla birlikte aslında Ramazan Ayı yardımlaşma ayı, paylaşma ayıdır. Ramazan Ayı, Müslümanlar için bir anlamda da eğitim ayıdır, bir irade eğitimidir, sabır ayıdır. Ramazan Ayı bize insanlığımızı hatırlatan, Müslümanlığımızı bize hatırlatan bir aydır. İnşallah geçtiğimiz Ramazan Aylarında da olduğu gibi bu Ramazan Ayında da özellikle bu deprem felaketinden sonra iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir vatandaş olmak için çaba sarf edeceğiz. Bu Kur'an ayında Kur'an-ı daha iyi anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Orucumuzu tutup kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz. Bizlerde Adıyaman Müftülüğü olarak Ramazan Ayı boyunca Emir Sultan Camimizin bahçesinde bin kişilik iftar yemekleri vereceğiz inşallah. Hazırlıklarımızı yaptık ve bütün camilerimizde teravi namazları kılınacak, mukabeleler okunacak. Özellikle Ramazan Ayı münasebetiyle konteyner ve prefabrik kentlerde oluşturulan mescitlerde görevliler görevlendirdik. Ramazan Ayının huzur içerisinde geçmesi için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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