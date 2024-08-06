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Adıyaman İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Adıyaman İl Genel Meclisi, Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Ağustos ayı oturumlarının ilkinde bir araya geldi. Toplantıda Adıyaman Müze Müdürlüğü için yeni bir binanın tahsisi ve Çamyurdu köyü yeniden yerleşim planları karara bağlandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumlarının ilki Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il genel meclis üyeleri Ağustos ayı toplantısında Adıyaman Müze Müdürlüğünün yetersiz kalması nedeniyle mevcut binanın yanında bulunan mülkiyeti İl Özel idaresine ait 6 bin 385 metre kare yüz ölçümlü 119 ada 18 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan tescilli eski Cumhuriyet İlkokulu binasının müze müdürlüğü olarak kullanılmak üzere bin 500 metre karelik kısmının Kültür Varlıkları ve Müze Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Aynı zamanda Çamyurdu Köyü sınırları içerisinde kalan 127 ada, 23, 24, 25, 171, 138 numaralı parsellerin bir kısmında yapılması planlanan Çamyurdu köyü yeniden yerleşim amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına karar alındı.

Toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm il genel meclis üyelerinin var gücüyle hizmet etmek için çalıştığını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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