Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesindeki kamu yatırımlarını inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya'yı ziyaretinde konuşan Mehmet Can Erdoğan, ilçeye bağlı köy ve kırsal kesimlerde yaptıkları yatırımlardan bahsederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gölbaşı ilçesinin ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İlçemize bağlı 30 köyümüzün alt yapı üst yapı ve yol bakım onarımları tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm köylerimizde yapılması gereken çalışmalar kapsamlı şekilde ivedilikle sezon sonuna kadar tamamlanacaktır" dedi.

AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya ise yapılan yatırımlarla ilgili yaptığı konuşmada ise, "Aşağı Karakuyu- Yukarı Karakuyu-Örenli köyleri arası toplam 11 kilometre yol ile Çataltepe Savran arası 3,5 kilometre yol Ozan, Karaburun, Çelik ve Haydarlı köylerinin kanalizasyonları yerlerinde görülerek depremde zarar gören bu yerlerin 2024 yılı programı yapılarak ihaleye hazır hale getirilmiştir. Tarımsal sulamada, Yaylacık, Hamzalar, Karabahşılı köylerinin programa alınması için yerinde inceleme yapılarak gerekli hazırlıklar tamamlandı. İlçemize ve köylerimize çözüm odaklı yaklaşımı ve yapılan değerli çalışmalarından emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN