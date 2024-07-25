Üye Girişi
Haberler

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesindeki kamu yatırımlarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi. İlçeye bağlı köy ve kırsal kesimlerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya'yı ziyaretinde konuşan Mehmet Can Erdoğan, ilçeye bağlı köy ve kırsal kesimlerde yaptıkları yatırımlardan bahsederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gölbaşı ilçesinin ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İlçemize bağlı 30 köyümüzün alt yapı üst yapı ve yol bakım onarımları tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm köylerimizde yapılması gereken çalışmalar kapsamlı şekilde ivedilikle sezon sonuna kadar tamamlanacaktır" dedi.

AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya ise yapılan yatırımlarla ilgili yaptığı konuşmada ise, "Aşağı Karakuyu- Yukarı Karakuyu-Örenli köyleri arası toplam 11 kilometre yol ile Çataltepe Savran arası 3,5 kilometre yol Ozan, Karaburun, Çelik ve Haydarlı köylerinin kanalizasyonları yerlerinde görülerek depremde zarar gören bu yerlerin 2024 yılı programı yapılarak ihaleye hazır hale getirilmiştir. Tarımsal sulamada, Yaylacık, Hamzalar, Karabahşılı köylerinin programa alınması için yerinde inceleme yapılarak gerekli hazırlıklar tamamlandı. İlçemize ve köylerimize çözüm odaklı yaklaşımı ve yapılan değerli çalışmalarından emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı Adıyaman Gölbaşı Yerel Politika Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Bakmadan Geçme

26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title