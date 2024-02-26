Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yaşanabilecek olaylara ve suçlulara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Hem iş yerlerinde hem de cadde üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri internet ve telefon dolandırıcılığı, kadın destek uygulaması (KADES),ikamet ve işyeri hırsızlığı konularında alınması gereken tedbirler ve teknoloji bağımlılığının zararları gibi konularda vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerin yanı sıra vatandaşlara broşürde dağıttı. - ADIYAMAN