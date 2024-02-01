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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları KADES Konusunda Bilgilendirdi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesinde kurulan semt pazarında kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi. Ayrıca telefon ve İnternet dolandırıcılığı, ikamet ve işyeri hırsızlığı konularında da bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlar KADES konusunda bilgilendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesinde kurulan semt pazarında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi. Yaklaşık 218 kadına bilgilendirmeler yapan polis ekipleri, aynı zamanda telefon ve İnternet dolandırıcılığı, ikamet ve işyeri hırsızlığı konularında alınması gereken tedbirler konularında bilgilendirme yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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