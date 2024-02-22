Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi, Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu'na Yardım Yaptı
Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu'na kırtasiye ve giysi yardımında bulundu. Yardım, 150 öğrenciye ulaştırıldı.
Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye giysi yardımında bulundu.
Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin 'kardeş okul' olarak belirlediği Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu'na kardeş eli uzatıldı.
Kardeş okul projesiyle öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulunuldu. Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi tarafından 150 öğrenciye yardımda bulunuldu. - ADIYAMAN