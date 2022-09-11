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Adıyaman haberleri! Adıyaman'dan Pakistan'a yardım

Yerel Haberler

Adıyaman haberleri! Adıyaman'dan Pakistan'a yardım

Adıyaman yerel haberi: Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere Adıyaman Valiliği koordinesinde yardım kolileri gönderildi.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere Adıyaman Valiliği koordinesinde yardım kolileri gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasına Adıyaman'dan da destek verildi. Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hayırseverlerin ve kurumların destekleriyle temin edilen bin adet gıda kolisi ve 400 adet hijyen kolisi hazırlandı. Hazırlanan koliler Adıyaman'dan Mersin'e oradan da Pakistan'da bulunan afetzedelere ulaştırılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pakistan Adıyaman AFAD Yerel Haberler

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