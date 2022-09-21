Adıyaman haberi: Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, fıstık hasadına katıldı Yerel Haberler Adıyaman yerel yerel haberine göre Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı. Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı. Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ilçede fıstık diyarı olarak bilinen Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı. Tut ilçesinin Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Öğütlü, Köseli, Yaylımlı ve Kaşlıca köylerinde çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığında hasat başladı. Akçatepe köyündeki fıstık hasadına katılan Kaymakam Pamuk, köy muhtarı ve işçilerle ağaçtan fıstık toplayarak ayrıştırma işlemini yaptı. Antep fıstığı yetiştiriciliği hakkında köylülerden bilgi alan Pamuk üreticiler ile sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Gaziantep Yerel Haberler

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