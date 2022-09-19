Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman haberi: TUAK'ın 51. Şubesi Adıyaman'a kuruldu

Yerel Haberler

Adıyaman haberi: TUAK'ın 51. Şubesi Adıyaman'a kuruldu

Adıyaman haberi: Turkuaz Arama Kurtarma (TUAK) 51. Şubesi Adıyaman'a kuruldu.

Turkuaz Arama Kurtarma (TUAK) 51. Şubesi Adıyaman'a kuruldu.

TUAK Adıyaman Şube Başkanlığına Abuzer Ürkmez getirildi. Olabilecek doğal afet ve ihtiyaç durumunda arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanında yardım faaliyetlerinde de bulanacak olan TUAK gönüllüleri Keleş Konağında bir araya geldi.

Genel Başkan Ercan Soylu'nun katılımı ile Abuzer Ürkmez'e il başkanlığı belgesi verildi. Ercan Soylu, TUAK'ın görev ve sorumluluğundan bahsederek, Abuzer Ürkmez'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Soylu, TUAK'ın 51. Şubesinin Adıyaman'a kurulduğunu ve doğal afet ve acil durumlarda devletin destekleyici sivil bir birimi olarak hizmet vereceklerini söyledi.

Abuzer Ürkmez ise, kendisine bu görevi verdikleri için Ercan Soylu'ya teşekkür ederek, Adıyaman'da en iyi şekilde teşkilatlanarak ihtiyaç anında çalışacaklarını kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title