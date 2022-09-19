Adıyaman haberi... Adıyaman'da, süslü kadınlar pedal çevirdi

Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'da süslü kadınlar, 'Renklerin peşindeyiz sen yoksan bir eksiğiz' sloganıyla kent merkezinde pedal çevirdi.

Adıyaman'da süslü kadınlar, 'Renklerin peşindeyiz sen yoksan bir eksiğiz' sloganıyla kent merkezinde pedal çevirdi.

Adıyaman Valiliği önünde başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna' bayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Bisikletlerini ve kendilerini süsleyen kadınlar Adıyaman Valiliği önünde bir araya gelerek buradan Atatürk Bulvarı üzerinden Karapınar Caddesine ardından da, 2. Çevre Yolundan kent merkezindeki bazı caddelerinde tur atarak yeniden Valilik önüne geldi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci'de ailesiyle birlikte bisikletleriyle katılarak destek verdi.

Bisiklet etkinliğinin iklim krizinden, kadınların görünürlüğüne, hava kirliliğinden, trafikte bisikletliye saygıya, otomobilsiz pazardan, bisiklet yollarının çoğaltılması talebine, sürdürülebilir aktif ulaşım konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

Oldukça güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Adıyaman Koordinatörü Esra Fındık, "Bugün süslü kadınlar bisiklet turuydu çok eğlenceli geçti. Bu kadar katılımın olmasını bende çok beklemiyordum. Kadınlarımız süslendi. Amacımız kadınlarımızın daha fazla trafikte görünebilirliği, bisikletler üzerinde görünebilirliği, iş hayatında da bisikleti normal bir şekilde kullanabileceklerini, istedikleri kıyafetlerle kullanabileceklerini göstermekti. İnşallah bu her sene düzenlenecek" diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan bisiklet turunun belirli aralıklarla kadınlar tarafından yapılmasının hedeflendiği de belirtildi. - ADIYAMAN