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Adıyaman haber | Adıyaman'da karasinekle mücadele devam ediyor

Adıyaman haber | Adıyaman'da karasinekle mücadele devam ediyor

Adıyaman yerel haberi: Adıyaman Belediyesi tarafından, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin üreme kaynaklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

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Adıyaman Belediyesi tarafından, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin üreme kaynaklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, çevre ve insan sağlığının korunması noktasında karasinek ve sivrisinekle mücadelenin şehir merkezinde ve şehrin kenar noktalarında devam ettiğini belirtti. Belediye yetkilileri, "Tespit ettiğimiz karasinek ve sivrisinek üreme kaynaklarını düzenli bir şekilde ilaçlıyoruz. Mücadelemiz gün boyunca sürüyor. Özellikle karasineğin üreme alanları olan hayvan çiftlikleri, hayvan gübreleri, sulu atık ihtiva eden çöp kutuları, konteynırlar, çöp alanları gibi açıkta çöp ihtiva eden bütün alanlar ilaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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