Adıyaman haber: Adıyaman'da, Hex Turnuvası düzenlendi

Adıyaman'da, BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler arasında Hex Turnuvası düzenlendi.

BİLSEM Adıyaman Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından kütüphane içerisinde düzenlenen Hex Turnuvası öğrenci ve veliler tarafından ilgi gördü. BİLSEM'de yaklaşık 4 hafta boyunca eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencisi olan 36 öğrenci turnuvaya katıldı. BİLSEM Müdürü Dr. Fuat Tokur'un da hazır bulunduğu turnuvada öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi. Yapılan turnuva sonunda derece elde eden öğrencilere ise madalya takdim edildi. - ADIYAMAN