Adıyaman Emniyeti'nden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesinde kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile mevcut öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve meydana gelebilecek olayların önleyici tedbirlerle engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje; terörle mücadele şube müdürlüğü koordinesinde, güvenlik, siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş şube müdürlüklerinin katılımıyla hayata geçirildi.

Üniversite kampüsünde kurulan bilgilendirme stantlarını tek tek gezerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan İl Emniyet Müdürü Nazman, öğrencilerle de sohbet etti. Proje kapsamında öğrencilere; terörle mücadele, siber güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve genel asayiş konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.

Nazman, burada yaptığı açıklamada, gençlerin güvenli bir eğitim hayatı geçirmesi için emniyet teşkilatının tüm birimleriyle sahada olduğunu belirtti.

Nazman, "Amacımız, olaylar meydana gelmeden önleyici tedbirleri almak ve gençlerimizin bilinçli bireyler olarak geleceğe güvenle yürümelerine destek olmaktır" dedi. - ADIYAMAN