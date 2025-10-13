Haberler

Adıyaman Emniyeti'nden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Adıyaman Emniyeti'nden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine güvenlik konularında bilgi verdi. Proje ile terörle mücadele, siber güvenlik ve narkotik suçlarla mücadele konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesinde kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile mevcut öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve meydana gelebilecek olayların önleyici tedbirlerle engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje; terörle mücadele şube müdürlüğü koordinesinde, güvenlik, siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş şube müdürlüklerinin katılımıyla hayata geçirildi.

Üniversite kampüsünde kurulan bilgilendirme stantlarını tek tek gezerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan İl Emniyet Müdürü Nazman, öğrencilerle de sohbet etti. Proje kapsamında öğrencilere; terörle mücadele, siber güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve genel asayiş konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.

Nazman, burada yaptığı açıklamada, gençlerin güvenli bir eğitim hayatı geçirmesi için emniyet teşkilatının tüm birimleriyle sahada olduğunu belirtti.

Nazman, "Amacımız, olaylar meydana gelmeden önleyici tedbirleri almak ve gençlerimizin bilinçli bireyler olarak geleceğe güvenle yürümelerine destek olmaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında üniversite karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.