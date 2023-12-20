Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Olayları Aydınlattı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında meydana gelen olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen önleyici faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde gerçekleşen 580 olaydan 551'i aydınlatıldı ve 890 şüpheli yakalandı. Ayrıca, silah, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede de başarılı sonuçlar elde edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında meydana gelen olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen önleyici faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde kişilere karşı işlenen suçlar (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret) çerçevesinde meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 580 olaydan 551 olayı aydınlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen 890 şüpheli yakalandı, 32 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 24 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise, 138'i hapis ve para cezası olmak üzere toplam 268 şahıs yakalanırken, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12 şahıs ile birlikte 119 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ateşli silah kullanımına yönelik gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 92 ruhsatsız tabanca, 41 kurusıkı tabanca ve 57 ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 190 silah ele geçirilerek, 167 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 3 kilo 181 gram esrar maddesi, 4 kilo 531 gram Sentetik kannabionid maddesi, 735 adet uyuşturucu hap, 3.5 gram kokain, 1 kilo 652 gram metamfetamin, 86 gram eroin maddesi ele geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan 812 şahıstan 70'i adli mercilerce tutuklanırken, 37 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık suçları ile mücadele içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, 5 ateşli silah, 709 bin 811 makaron, 45 bin 254 litre akaryakıt, 29 tarihi eser, 173 cep telefonu, 5 bin 639 elektronik sigara ele geçirilerek, 26 şahsa işlem yapılmış, 3 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 63 bin 538 araç 5 bin 881 motosiklet kontrol edilirken, 37 bin 806 araç ve motosiklete, 2 bin 384 sürücüye işlem yapılmış, 574 araç trafikten men edilirken, toplam 58 milyon TL idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN