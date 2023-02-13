Adıyaman depreminin 179'uncu saatinde kurtarıldı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin de aralarından olduğu arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da Umut Kent Apartmanı'nda depremin 8'inci gününde 60 yaşındaki Mustafa Berkcan sağ çıkarıldı.

Adıyaman depreminin 179'uncu saatinde kurtarıldı

ADIYAMAN - Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin de aralarından olduğu arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'da Umut Kent Apartmanı'nda depremin 8'inci gününde 60 yaşındaki Mustafa Berkcan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük yıkımın yaşandığı depremin üzerinden 8 gün geçti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin umutları devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin de içerisinde olduğu arama kurtarma ekipleri, Adıyaman Umut Kent Apartmanı'nda enkaz altında kalan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan, canlı olarak çıkartıldı. Canlı çıkartılan depremzede hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.