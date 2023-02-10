Adıyaman'dan 46 depremzede İzmir'e getirildi Yerel Haberler Adıyaman'dan 46 depremzede İzmir'e getirildi Getirilen 46 depremzede İzmir'de tedavi olacak Türkiye'yi yasa boğan depremlerde, Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan 46 depremzede askeri uçakla İzmir'e getirildi. Adıyaman'dan 46 depremzede İzmir'e getirildi Getirilen 46 depremzede İzmir'de tedavi olacak İZMİR - Türkiye'yi yasa boğan depremlerde, Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan 46 depremzede askeri uçakla İzmir'e getirildi. Burada ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkım gerçekleştiren 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrası afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremden etkilenen illerden Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan yaralılardan 46'sı askeri uçakla İzmir'e getirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığında hazır halde bekletilen ambulanslara alınan depremzedeler, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç Adıyaman Türkiye İzmir Genel Yerel Haberler

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