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Adıyaman'dan 345 öğrenci YKS'de ilk 30 bine yerleşti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, YKS'de Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 30 bine Adıyaman'dan, 345 öğrencinin yerleştiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, YKS'de Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 30 bine Adıyaman'dan, 345 öğrencinin yerleştiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesi Adıyaman'da, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılan öğrencilerden 345'i Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 30 bine yerleşerek önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

6 Şubat depreminin ardından ildeki öğrenci sayısı önceki yıllara göre yüzde 5 azalmasına rağmen ilin YKS başarı grafiği, geçmiş yıllara göre büyük artış gösterdi.

Vali Osman Varol, Adıyaman'da 2024 YKS'ye 6 bin 808 öğrenci katıldığını belirterek, "Türkiye geneli başarı sıralamasında, ilk 100'e Adıyaman'dan 3 öğrencimiz yerleşti. 2024 YKS Türkiye geneli sıralamasında Adıyaman'dan 10 öğrenci ilk bine yerleşmeyi başardı. 42 öğrenci ise ilk bin 1 ile 5 bin aralığında yer aldı. Grafiklerde 2024 yılında önceki yıllara göre daha başarılı sonuçlar alındığı görüldü. Türkiye genelindeki ilk 5 bin 1 ile 10 bin aralığına 47 öğrenci yerleşerek Adıyaman 'a son yılların en büyük başarısını getirdi. Asrın felaketinin ardından, YKS'ye giren öğrenci sayısı yüzde 5 azalmasına rağmen, Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 30 bine yerleşen öğrenci sayısında geçtiğimiz yıllara göre büyük artış sağlandı. YKS 2024'te 345 öğrencinin Türkiye genelinde ilk 30 bine yerleşmesi Adıyaman'ın gururu oldu.

2024 YKS'de hepimizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarelerine ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının hayatları boyunca daim olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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