Adıyaman'da yaban keçileri havadan görüntülendi
Adıyaman'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, Koçali Köyü yakınlarında havadan görüntülendi. Sürü halinde hareket eden keçilerin 1 metreyi geçen kar kalınlığında yiyecek arayışları dikkat çekti.
Adıyaman'da kar üzerinde kalabalık şekildeki yaban keçileri havadan görüntülendi.
Koçali Köyü yakınlarında ve rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, yağan kar ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri, drone ile havadan görüntülendi. Onlarca yaban keçisinin, 1 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek aradığı görüldü. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel