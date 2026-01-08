Haberler

Adıyaman'da yaban keçileri havadan görüntülendi

Adıyaman'da yaban keçileri havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, Koçali Köyü yakınlarında havadan görüntülendi. Sürü halinde hareket eden keçilerin 1 metreyi geçen kar kalınlığında yiyecek arayışları dikkat çekti.

Adıyaman'da kar üzerinde kalabalık şekildeki yaban keçileri havadan görüntülendi.

Koçali Köyü yakınlarında ve rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, yağan kar ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri, drone ile havadan görüntülendi. Onlarca yaban keçisinin, 1 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek aradığı görüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir