Adıyaman'da yaban keçileri havadan görüntülendi

Koçali Köyü yakınlarında ve rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, yağan kar ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri, drone ile havadan görüntülendi. Onlarca yaban keçisinin, 1 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek aradığı görüldü. - ADIYAMAN