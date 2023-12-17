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Adıyaman'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Depremzedelerle yapılan bireysel ve grup görüşmelerinin yanı sıra çocuklar için etkinlikler düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce ise yapı yıkılmıştı. 6 Şubattan sonra düzenli hayatları değişen ve aynı zamanda bir çok yakınlarını kaybeden Adıyamanlı depremzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikososyal destek hizmeti sağlanmaya başlamıştı. Depremin üzerinden geçen 10 aylık bir sürece rağmen ekiplerin psikososyal destek hizmetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde bulunan K-12 konteyner kent başta olmak üzere bir çok konteyner kentteki depremzedelerle bir araya gelerek onlarla sohbet ediyor.

Haftanın her günü çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireyler ile bire bir yürütülen faaliyetlerle hem gruplar halinde hem de bireysel görüşmeler yapılıyor. Ekipler aynı zamanda çocuklar için zaman zaman çeşitli etkinliklerde düzenliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Haberler

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