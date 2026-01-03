Haberler

Beyaza bürünen İndere konutları depremzedelere sıcak yuva oldu

Beyaza bürünen İndere konutları depremzedelere sıcak yuva oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İndere bölgesinde yapılan 16 bin 467 deprem konutunun kar yağışı sonrası harika görüntüler oluşturduğu, depremzedelerin sıcak yuvalarına yerleştiği bildirildi.

Adıyaman'da 16 bin 467 deprem konutunun yapıldığı İndere bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü. Kar altında kartpostallık görüntülere sahne olan konutlar depremzedelere sıcak yuva oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla hasarı gören Adıyaman'da Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de konutlar tamamlanarak, hak sahipleri konutlara yerleşti. 6 Şubat tarihinin soğuk ve karlı gecesi saat 04.17'de meydana gelen deprem ile evlerinden olan Adıyamanlı depremzedeler, şimdi yeni yuvalarında o geceyi unutmaya çalışıyor. İndere bölgesine 16 bin 467 konut, 335 işyeri yapılırken, çeşitli kamu yatırımları yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurası çekilen konutlara yerleşen depremzedeler hava sıcaklığının eksi 9'a kadar düştüğü kış günlerinde sıcak yuvalarında yaşıyor. Kar altında kartpostallık görüntülere sahne olan deprem konutları havadan görüntülendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi