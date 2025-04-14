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Adıyaman'da Zirai Don Nedeniyle Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Adıyaman'da Zirai Don Nedeniyle Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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Adıyaman'da zirai don nedeniyle zarar gören tarım alanlarında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan don olayı birçok meyve bahçesini ve ekinleri olumsuz etkiledi.

Zirai don nedeniyle Adıyaman'da zarar gören alanlarda Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan zirai donun vurduğu illerden birisi olan Adıyaman'da Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 147 kişiden oluşan 49 ekip sahada hasar tespit çalışmasını yapıyor. 12 Nisan tarihinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte zirai don olayı Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik, Besni ilçelerinin neredeyse tamamında, Kahta ve Gerger ilçelerinde ise bölgesel olarak etkili oldu. Adıyaman'da badem, Trabzon hurması, dut, Antep fıstığı, ceviz, kiraz, üzüm başta olmak üzere meyve bahçeleri ve ekinler zarar gördü.

Ürünleri zarar gören binlerce üretici, hasar tespit ihbarı için Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve ziraat odası başkanlıklarına dilekçe veriyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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