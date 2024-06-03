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Adıyaman'da yusufçuk kuşunun yavruları dünyaya gözünü açtı

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Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık olan penceresinden hafta sonu sınıfa giren ve kitaplığın üzerine yuva yapan yusufçuk kuşunun yavruları yumurtadan çıktı. Öğrenciler şimdi yavruların yuvadan uçmasını bekliyor.

Adıyaman'da sınıfa yuva yaparak 2 yumurta bırakan yusufçuk kuşunun yavruları dünyaya gözünü açtı.

Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık olan penceresinden hafta sonu sınıfa giren ve kitaplığın üzerine yuva yapan yusufçuk kuşunun yavruları yumurtadan çıktı. Yuva yapan yusufcuk kuşuna gözleri gibi bakan öğrencilerin iki haftalık bekleyişi mutlu sonla bitti. Yusufcuk kuşunun iki yavrusu yumurtadan çıktı.

Öğrenciler şimdi yavruların yuvadan uçmasını bekliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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