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Adıyaman'da Yöresel Gıda Ürünlerinin Denetimi Yapıldı

Adıyaman'da Yöresel Gıda Ürünlerinin Denetimi Yapıldı
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarı'nda kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ürünlerini ve üretim yerlerini titizlikle denetledi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yöresel gıda ürünlerinin denetimleri gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez K-19 Konteyner Kentte kurulan Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarı'nda, kadın kooperatifleri tarafından üretilen ve satışa sunulan yöresel gıda ürünleri ile gıda üretim yerlerinin kontrolleri yapıldı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ürünler tek tek titizlikle incelendi.

Gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, pazarda satılan gıda ürünleri ve işyerlerinin mevzuata uygunluk ve hijyen yönlerine bakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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