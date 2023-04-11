Adıyaman'da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yıkıcı depremin olduğu Adıyaman'da şiddetli yağış

ADIYAMAN - Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da aniden bastıran yağmur ve dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerinde zor anlar yaşadığı Adıyaman'da, yağmur yağışı devam ediyor.