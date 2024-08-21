Adıyaman'da Yol Ortasında Bulunan Elektrik Direği Kazalara Davetiye Çıkarıyor

Adıyaman'da, yol ortasında bulunarak akıllara durgunluk veren elektrik direği kazalara davetiye çıkarıyor.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3022 Sokak içerisinde bulunan yolun ortasına konulan beton elektrik direği tepkilere neden olurken aynı zamanda kazalara da davetiye çıkarıyor. "Ortada direk var yandan geç" dedirten durum aynı zamanda akıllara da durgunluk veriyor. Sokakta dönüş yapmak isteyen bir çok sürücü karşılarında biranda elektrik direğini görünce şaşkınlıklarını da gizleyemiyor. Vatandaşlar AKEDAŞ elektrik dağıtım şirketine durumla ilgili tepki göstererek göreve davet ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN