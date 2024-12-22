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Adıyaman'da Yoğun Sis ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'da Yoğun Sis ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüştü mesafesini 10 metreye kadar düşürdü; sağanak yağış da günlük yaşamı zora soktu. Sürücüler için uyarılar yapıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Besni ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ilçede, sisle birlikte etkili olan sağanak yağış da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçe merkezindeki sis nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşarken yetkililer, düşük hızda seyretme ve araç farlarını kullanma uyarısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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