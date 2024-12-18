Adıyaman'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Yoğun sis Adıyaman'ın kent merkezini etkisi altına aldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesini 30 metreye kadar düşüren yoğun sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bir süre etkili olan yoğun sis daha sonra etkisini kaybetti. - ADIYAMAN