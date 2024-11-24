Adıyaman'da Yılın İlk Kar Yağışı Gölbaşı'nda Coşkuyla Karşılandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine yılın ilk kar yağışı Tavşan tepesi mevkiine de başladı.

Gölbaşı ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kurugeçit Mahallesi Tavşan Tepesi mevkiine yağan ilk kar ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar kurak geçen ayların ardından yağmur ve kar yağmasının bolluk ve bereket olduğunu söyledi. - ADIYAMAN