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Adıyaman'da Yıkımlar Toz Kirliliğine Neden Oluyor

Adıyaman'da Yıkımlar Toz Kirliliğine Neden Oluyor
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Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkımlar sırasında sulama yapılmaması yoğun toz oluşturuyor. Vatandaşlar, bu durumun sağlığı tehdit ettiğini belirterek yıkımların denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Adıyaman'da, sulama yapılmadan gerçekleştirilen yıkımlar toza neden oluyor.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında 6 Şubat depremlerinde hasar gören binalara yönelik yıkımlar gerçekleştiriliyor. Yapılan yıkımlar esnasında sulamanın yapılmaması ve yoğun tozların oluşması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Kent merkezinde hasarlı binalara yönelik yapılan yıkımlarda su kullanılmamasından dolayı etraf tozdan geçilmiyor. Asbest soluyoruz, birkaç yıl sonra akciğer hastalıkları alıp başını gidecek. Bu tür yıkımların denetlenmesi gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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