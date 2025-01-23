Adıyaman'da Yıkımlar Toz Kirliliğine Neden Oluyor

Adıyaman'da, sulama yapılmadan gerçekleştirilen yıkımlar toza neden oluyor.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında 6 Şubat depremlerinde hasar gören binalara yönelik yıkımlar gerçekleştiriliyor. Yapılan yıkımlar esnasında sulamanın yapılmaması ve yoğun tozların oluşması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Kent merkezinde hasarlı binalara yönelik yapılan yıkımlarda su kullanılmamasından dolayı etraf tozdan geçilmiyor. Asbest soluyoruz, birkaç yıl sonra akciğer hastalıkları alıp başını gidecek. Bu tür yıkımların denetlenmesi gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN