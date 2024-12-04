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Adıyaman'da Yıkım Sonrası Kent Toza Bülündü

Adıyaman'da Yıkım Sonrası Kent Toza Bülündü
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Adıyaman'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoğun toz kalktı. Kent merkezi, görüş mesafesinin düştüğü ve nefes almanın güçleştiği bir duruma düştü. Vatandaşlar, tozun insan sağlığına zarar verdiğini belirterek önlem alınmasını talep etti.

Adıyaman'da ağır hasarlı binanın yıkılmasıyla birlikte kent merkezi tozun etkisinde kaldı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında yüksek oranla toz kalktı. Binanın yıkılmasıyla kent merkezi toza büründü. Görüş mesafesinin düştüğü ve nefes almanın güçleştiği anlar cep telefonu kameralarıyla da görüntülendi. Dakikalarca tozun etkisinde kalan kent merkezinde cadde ve sokakları kullanan vatandaşlar, "Depremden ölmedik, yakında tozdan öleceğiz" sözlerini kullandı. Vatandaşlar bu tür durumların insan sağlığına zarar verdiğini gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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