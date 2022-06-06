Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Haberler

Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi. Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi. Adıyaman merkeze bağlı Dadırmaz Köyü yakınlarına inen sırtlanı fark eden köylüler, hayvanlara yada kendilerine zarar verme endişesi yaşadı. Sırtlanı korkutmaya çalışan köylüler, yüksek sesler çıkararak hayvanın kaçmasını sağlamaya çalıştı. Köylüler kovaladıkları sırtlanı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre boyunca kovalanan sırtlan kırsal bölgede gözden kayboldu. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Yerel Haberler

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