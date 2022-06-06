Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Dadırmaz Köyü yakınlarına inen sırtlanı fark eden köylüler, hayvanlara yada kendilerine zarar verme endişesi yaşadı. Sırtlanı korkutmaya çalışan köylüler, yüksek sesler çıkararak hayvanın kaçmasını sağlamaya çalıştı. Köylüler kovaladıkları sırtlanı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre boyunca kovalanan sırtlan kırsal bölgede gözden kayboldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title