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Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesine Yoğun İlgi

Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesine Yoğun İlgi
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Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine başvuran hak sahibi sayısı 23 bine ulaştı. Hak sahiplerinden 10 bini ruhsat alarak inşaata başladı. Depremzedeler, devletin sağladığı kredi ve hibelerle evlerini yerinde dönüştürüyor.

Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine başvuran hak sahibi sayısı 23 bine ulaşırken, hak sahiplerinden 10 bini ruhsatını alarak inşaata başladı.

Mahallelerinden, komşularından ayrılmak istemeyen Adıyaman'daki depremzedeler, yerinde dönüşüm projesine büyük ilgi gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 750 bin TL hibe, 750 bin TL faizsiz kredi imkanından faydalanan depremzedeler, evlerini yerinde dönüştürüyor. Bir taraftan Türkiye'nin büyük şantiyesi olan İndere'deki toplu konut alanında inşaatlar yükselirken, diğer taraftan şehrin içinde de binalar yükseliyor. Adıyaman'da şu ana kadar yerinde dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira destek sağlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, "Adıyaman'da yerinde dönüşüme ilgi gerçekten fazla. İnsanlar bulundukları yerlerden ayrılmak istemiyor. Aileleriyle, komşularıyla, eşleriyle, dostlarıyla hep bir arada bulunmak için çoğunluk bir araya gelerek yerinde dönüşüm yapmayı planladı. Bizler de onların hep yanında olduk, onlara hep destek olduk. Biran önce evlerinin tamamlanması, inşaatlarının bitmesi için her türlü teknik destek kendilerine sağlandı" dedi.

Hak sahipleri ise, "Devletin sağlamış olduğu krediler gayet yeterli. Bu gayet güzel. En azından güvenli evlerde rahatlıkla oturabileceğiz. Yerinde dönüşüm için devletimizin vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde 750 bin lira kredi, 750 bin lira hibeyle evlerimizi yeniden yapıyoruz" diye konuştular. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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