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Adıyaman'da Yeni Binalar Şehrin Mimarisine Şıklık Katıyor

Adıyaman'da Yeni Binalar Şehrin Mimarisine Şıklık Katıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'da 5 bin bağımsız bölümden oluşan rezerv alanda inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da 5 bin bağımsız bölümden oluşan rezerv alanda yükselen binalar şehrin mimarisine şık bir görünüm kazandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı ve bulvara bağlı caddelerin bir kısmı rezerv alan ilan edildi. Rezerv alan ilan edilen yerlerde yıkılan binaların yerine yenileri inşa ediliyor. Beş bin dükkan, işyeri ve konutun yer alacağı rezerv alandaki inşaatların genel fiziki gerçekleşmesi yüzde 60'ı geçti. Bazı binalar tamamlanırken, bazı binalarda ise ince işçiliğe geçildi. Zemin artı 4 kat olarak inşa edilen yeni binalar kente yeni bir görünüm kazandırıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman çok büyük bir hasar aldı. Burada da öncelikle Atatürk Bulvarı üzerinde yerleri bakanlığımız rezerv alanlar ilan etti. Bu rezerv alanlarda da yaklaşık 5 bine yakın bağımsız bölüm, konut ve dükkan yapılıp vatandaşlara teslim edilmesi planlandı. Bakanlığımız olarak gece gündüz demeden, canla başla vatandaşımızın yanında, biran önce bu depremin etkilerini, sıkıntıları tamamlayıp bitirmek için gayret göstermekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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