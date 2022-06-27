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Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı

Adıyaman'da yaz Kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Adıyaman'da yaz Kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Adıyaman'da, okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve kuran kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara Kuran'ı Kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan Kuran kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor.

Mehmet Kırçalı Camiinde kurs gören öğrencileri ziyaret eden İl Müftüsü Mehmet Taştan, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla uzun uzun sohbetler etti. Müftü Taştan aynı zamanda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Adıyaman merkez ve bağlı köyleri olmak üzere 230 camiinde ve Kuran kurslarında binlerce öğrenciye eğitimler verilecek.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, "Bu gün itibariyle camilerimizde ve Kuran kurslarımızda yaz Kuran kursuna başladık. Öğrencilerimiz geldi ve eğitime başladı. İnşallah iki ay boyunca hocalarımız tarafından öğrencilerimize eğitimler vereceğiz. Kuran'ı Kerim öğreteceğiz" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim Adıyaman Cami Yerel Haberler

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