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Adıyaman'da yaz Kuran kursları başladı

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Adıyaman'da, okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve kuran kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara Kuran'ı Kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan Kuran kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor.

Adıyaman'da yaz Kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Adıyaman'da, okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve kuran kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara Kuran'ı Kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan Kuran kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, kurs gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla uzun uzun sohbetler etti. Müftü Vekili Sevil, aynı zamanda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Adıyaman'da 800 camiinde ve Kuran kurslarında binlerce öğrenciye eğitimler verilecek.

Sevil, "Bu gün itibariyle camilerimizde ve Kuran kurslarımızda yaz Kuran kursuna başladık. Öğrencilerimiz geldi ve eğitime başladı. İnşallah hocalarımız tarafından öğrencilerimize eğitimler vereceğiz, Kuran'ı Kerim öğreteceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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