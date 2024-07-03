Adıyaman'da Yavuz Selim İlkokulu İnşaatı Devam Ediyor

Adıyaman'ın dört bir tarafında eğitimin tüm aşamalarında yapılan yatırımlar devam ediyor.

Vali Osman Varol, çocukların çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için Adıyaman merkezde yapım çalışmalarına başlanan 24 derslikli Yavuz Selim İlkokulu inşaatını inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan bu önemli yatırımın tamamlanması ile birlikte geleceğin, yarınların sevgili öğrencilerin, depreme dirençli, modern, güvenli konforlu tüm eklenti ve donatıları ile birlikte yeni okullarına kavuşmuş olacak.

Vali Varol, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini oluşturacak gençlerin geleceğe hazırlamaya yönelik inşaat çalışmalarına başlanan bu bilim ve irfan yuvasının Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN