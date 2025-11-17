Haberler

Adıyaman'da Yağmur Sonrası Altyapı Çukuru Minibüsü Mahsur Bıraktı

Güncelleme:
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde etkili yağışların ardından çöken yolda oluşan çukura bir minibüs saplandı. Vatandaşlar altyapı sorunlarını gündeme getirerek yetkililere tepki gösterdi.

Adıyaman'da, etkili olan yağışların ardından çöken yolda oluşan altyapı çukuruna bir minibüs saplanarak mahsur kaldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde aracın ön ve arka tekerleklerinin tamamen çukura gömüldü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yapılan geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini ifade ederek yetkililere tepki gösterdi. Minibüs sürücüsü ise yağmur nedeniyle çukurun görünmediğini, ilerlediği sırada aracın bir anda zemine gömüldüğünü belirtti.

Mahalle halkı, benzer kazaların yaşanmaması için altyapı sorunlarının acilen ve kalıcı şekilde giderilmesini talep ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
