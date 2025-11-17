Adıyaman'da Yağmur Sonrası Altyapı Çukuru Minibüsü Mahsur Bıraktı

Adıyaman'da, etkili olan yağışların ardından çöken yolda oluşan altyapı çukuruna bir minibüs saplanarak mahsur kaldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde aracın ön ve arka tekerleklerinin tamamen çukura gömüldü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yapılan geçici müdahalelerin sorunu çözmediğini ifade ederek yetkililere tepki gösterdi. Minibüs sürücüsü ise yağmur nedeniyle çukurun görünmediğini, ilerlediği sırada aracın bir anda zemine gömüldüğünü belirtti.

Mahalle halkı, benzer kazaların yaşanmaması için altyapı sorunlarının acilen ve kalıcı şekilde giderilmesini talep ediyor. - ADIYAMAN