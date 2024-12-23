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Adıyaman'da Yaban Keçileri Cep Telefonuna Poz Verdi

Adıyaman'da Yaban Keçileri Cep Telefonuna Poz Verdi
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Adıyaman'ın Ulubaba dağında, yüksek rakımlı bölgede yaşayan yaban keçileri, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülerken ilginç bir davranış sergileyerek poz verdiler.

Adıyaman'da vatandaşlar, yüksek rakımlı dağlarda yaban keçilerini görüntüledi. Keçilerin, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşların yanında bir süre durması ise dikkat çekti.

Adıyaman'da sayıları her geçen gün artan yaban keçileri Çelikhan ilçesi Ulubaba dağında bu kez vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca yaban keçisinden oluşan sürü, dağın zirvesinde ilerlerken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Metrelerce uzağından geçen yaban keçilerine seslenen vatandaşın sözlerine yaban keçileri kaçmak yerine farklı bir tepki verdi. Yaban keçileri biranda durarak saniyelerce kendilerini görüntüleyen kişinin kamerasına adeta poz verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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