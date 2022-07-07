Adıyaman'da vatandaşa 2 milyon 284 bin 500 TL'lik destek

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki maddi durumu zayıf vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için hayata geçirdiği 'Sosyal destek kartı' projesi dolayısıyla kart sahiplerine toplamda 2 milyon 284 bin 500 TL'lik destekte bulundu.

Adıyaman il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen 'Sosyal destek kartı' alma kriterlerini yerine getiren kişi sayısının 4 bin 569 kişiye ulaştığını söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2 bin 918'ine kartlarının ulaştırıldığını, geriye kalan bin 651 kişiye de kartlarının bankadan geldikçe teslim edileceğini belirtti.

Başkan Kılınç, "Toplumsal Gelişim Merkezimizin sistemine kayıtlı bulunan 4 bin 569 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyaçlarını para kullanmadan istedikleri marketlerde rahatlıkla karşılayabilmesi için hayata geçirdiğimiz 'Sosyal destek kartı' projesi çerçevesinde desteklerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi kartını teslim alan 2 bin 918 ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla hesaplarına 500'er TL para yatırdık. Kartları henüz banka tarafından ulaştırılmayan bin 651 kardeşimizin de hesaplarına yatırılan bu meblağ, kartlar ellerine ulaştıktan sonra kullanılabilecek" diye konuştu.

Eşi vefat etmiş kadınlardan yardım hakkına sahip olanlar, engelli ve yaşlı yardımı alan vatandaşlar, evde bakım aylığı imkanını kullanan, eşi asker olan yada şehit ve gazi yakınları bu kartlardan yararlanabilecek. Yardım almak isteyenlerin gerekli belgelerle birlikte TOGEM'e başvurmaları istendi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel