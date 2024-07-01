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Adıyaman'da vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı düzenlendi

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Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, AFAD yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği yetkilileri ile vali yardımcıları bir araya geldi. Toplantıda, TOKİ kalıcı afet konutları, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ve sahadaki son durum ele alındı. Ayrıca, vatandaşlara verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili çözüm önerileri ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman'da vali yardımcılarıyla haftalık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına AFAD Yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği yetkilileri ile vali yardımcıları katıldı. Toplantıda il merkezinde ve köylerinde TOKİ kalıcı afet konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı.

Aynı zamanda toplantıda vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Osman Varol Adıyaman AFAD Çevre Acil Durum Yerel Politika Güncel Haberler

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