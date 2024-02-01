Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adıyaman Vali Yardımcıları, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında yapılan toplantıda eksikliklerin giderilmesi ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'da, Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlendi.

Gündemdeki konular ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu tür toplantıların hayırlara vesile olması ise dilendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Valiliği İklim Değişikliği Adıyaman AFAD Çevre Acil Durum Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title